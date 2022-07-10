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09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Вендел хочет перейти в «Фламенго» и занялся вопросами переезда в Рио-де-Жанейро

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел всё ещё намерен покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Globo Esporte.

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По сведениям источника, Вендел всерьёз рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА для приостановления контракта c «Зенитом», если клуб не отпустит его в «Фламенго». Сообщается, что бразильский полузащитник уже начал заниматься вопросами переезда в Рио-де-Жанейро.

Одним из вариантов ухода футболиста является бесплатное продление его контракта с «Зенитом» на сезон (нынешнее соглашение футболиста действует до июня 2025 года) и годичная аренда в «Фламенго».

Напомним, вчера, после победного матча за Суперкубок России, Вендел в интервью заявил, что ему ничего не известно об интересе со стороны «Фламенго», и отказался комментировать слова агента о том, что он ранее не стал разрывать контракт с «Зенитом» из-за уважения к клубу.

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