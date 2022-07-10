Хлусевич: «После поражения от “Зенита” мы войдем в сезон с большей агрессией»

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— Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады.

— Первые 25 минут «Спартак» провел хорошо, а потом все пошло не так. Что случилось?

— Да, в начале все получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть.

— Возможно, психологически на команду повлиял первый пропущенный мяч после шального удара Сергеева?

— Да, первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло.

— Что можешь сказать по своей игре? Мне показалось, тебе было не очень комфортно на позиции правого защитника при двух центральных.

— Я не первый раз играл крайнего защитника, для меня это не проблема. Вполне хорошая позиция.

— Если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, результат был бы другим?

— Возможно, но никто этого точно не знает.

— Как после такого поражения входить в сезон? Не будет ли у команды подавленности?

— Наверное, наоборот. Мы получили опыт и войдем в сезон с большей агрессией.

— С Бакаевым пересекался?

— Да, до начала матча в подтрибунке.

— И как?

— Просто поздоровались.

— В раздевалку «Спартака» до или после игры Бакаев заходил?