Текущие события
Футбол. Премьер-лига
9.07
Зенит
Спартак
40
Футбол. Еврокубки
12.07
РФШ
ХИК
Футбол. Еврокубки
12.07
Жальгирис В
Балкани
Футбол. Еврокубки
12.07
Карабах
Лех
Футбол. Еврокубки
12.07
Линколн
Шкупи
Футбол. Еврокубки
12.07
Тирана
Дюделанж
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:35 (мск), источник: Sport24

Хлусевич: «После поражения от “Зенита” мы войдем в сезон с большей агрессией»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем подвел итоги матча за Суперкубок России с «Зенитом» (0:4).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

— Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли на стадион. Их было очень много, мы этому рады.

— Первые 25 минут «Спартак» провел хорошо, а потом все пошло не так. Что случилось?

— Да, в начале все получалось, хорошо было. Что случилось потом, пока не знаю. Будем разбирать, смотреть.

— Возможно, психологически на команду повлиял первый пропущенный мяч после шального удара Сергеева?

— Да, первый гол был неожиданным, после отскока. Но не могу сказать, что это сильно повлияло.

— Что можешь сказать по своей игре? Мне показалось, тебе было не очень комфортно на позиции правого защитника при двух центральных.

— Я не первый раз играл крайнего защитника, для меня это не проблема. Вполне хорошая позиция.

— Если бы матч проходил не в Санкт-Петербурге, результат был бы другим?

— Возможно, но никто этого точно не знает.

— Как после такого поражения входить в сезон? Не будет ли у команды подавленности?

— Наверное, наоборот. Мы получили опыт и войдем в сезон с большей агрессией.

— С Бакаевым пересекался?

— Да, до начала матча в подтрибунке.

— И как?

— Просто поздоровались.

— В раздевалку «Спартака» до или после игры Бакаев заходил?

— Нет.

Читайте также
Зенит
4:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
 Певица МакSим в платье без лифчика подразнила фанатов красивой грудью перед Суперкубком России: фото
«Какая же красивенная грудь!» Победительница «Холостяка» выложила пикантные фото в просвечивающем лифчике
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь