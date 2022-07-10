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11:34 (мск), источник: Sports.Ru

Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо». Клуб назвал разрешение ФИФА дискриминационным

Защитник Фабиан Бальбуэна провел последний день в качестве футболиста «Динамо».

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Источник: Sports.Ru

«Наш клуб информирует, что защитник Фабиан Бальбуэна приостановил трудовой договор на сезон-2022/23 на основании решения ФИФА от 21 июня 2022 года. Согласно данному решению, ФИФА разрешила иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на сезон-2022/23. ФК “Динамо” считает данное решение непоследовательным, дискриминационным, грубо нарушающим основополагающие принципы ФИФА и оставляет за собой право обжаловать соответствующее решение ФИФА в компетентных инстанциях», — сказано в заявлении московской команды.

«Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведет активную работу на трансферном рынке и сделает все возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю. Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за “Динамо” и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб», — сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Защитник провел в составе команды один сезон, на его счету 32 матча и 3 гола.

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