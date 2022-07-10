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13:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Созин: из «Зенита» надо делать базовый клуб сборной России, как в СССР. Тренером — Семака

Член комитета по этике РФС Андрей Созин подвёл итоги Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

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«Конечно, противостоянием матч “Зенита” и “Спартака” назвать нельзя. Ну что это такое, два удара в створ ворот? Да, может, был пенальти. Но я хотел сказать не об этом, всё-таки играли первая и десятая команда, у которой новый тренер. Главный вывод после этого матча другой. И в СССР, и даже в России в разных видах спорта создавали базовый клуб для сборной. В хоккее — ЦСКА, который брал лучших, и сборная отлично выступала. В футболе — киевское “Динамо”. Это помогало развитию команды. И сколько бы сейчас ни говорили плохого про “Зенит” и “Газпром”, в этой команде играют лучшие игроки страны. Да, может, без вратаря и пары защитников. Но в сборной СССР тоже играли 10 игроков “Динамо” и Дасаев.

Из “Зенита” надо делать базовый клуб сборной, как в СССР. И тренером сборной надо назначить Семака. Хотя дело здесь не в Семаке, не в Карпине, вообще не в фамилиях. Просто тренером должен быть тот, кто тренирует базовую команду. Я верю, что сборная вернётся и базовый клуб для неё, глядя на историю, — это оптимальное решение в нашей ситуации», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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