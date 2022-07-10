Александр Мостовой: Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита»

«Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для “Зенита”. Если все иностранцы останутся, то на 90% можно сказать, что “Зенит” будет чемпионом. Вчера лишний раз мы убедились, что на данный момент конкурентов мало для “Зенита”.



Что нужно клубам, чтобы конкурировать с “Зенитом”? Надо, чтобы ушли иностранцы “Зенита”. Мы смотрим состав по иностранцам. Они остались в “Спартаке”, “Локомотиве”. Мы вчера увидели, что иностранцы решают многое. Их уровень отличается от других», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.