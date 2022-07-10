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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой: Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для «Зенита»

Бывший футболист Александр Мостовой считает, что питерский «Зенит» станет чемпионом и в следующем сезоне.

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Источник: Чемпионат.com

«Можно уже сейчас выносить титул РПЛ для “Зенита”. Если все иностранцы останутся, то на 90% можно сказать, что “Зенит” будет чемпионом. Вчера лишний раз мы убедились, что на данный момент конкурентов мало для “Зенита”.

Что нужно клубам, чтобы конкурировать с “Зенитом”? Надо, чтобы ушли иностранцы “Зенита”. Мы смотрим состав по иностранцам. Они остались в “Спартаке”, “Локомотиве”. Мы вчера увидели, что иностранцы решают многое. Их уровень отличается от других», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 9 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.

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