Вагнер Лав рассказал, где хочет завершить карьеру. Это не ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав, известный по выступлениям за московский ЦСКА, рассказал, где хочет завершить футбольную карьеру.
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Бразильский нападающий Вагнер Лав, известный по выступлениям за московский ЦСКА, рассказал, где хочет завершить футбольную карьеру.
38-летний Вагнер находится в статусе свободного агента после ухода из датского «Мидтьюлланда» этим летом.
«Я свободен для переговоров. Вернуться в бразильский футбол? Классная идея. Я общался с некоторыми клубами, но ничего официального. Если бы у меня была возможность, я был бы счастлив завершить карьеру в “Коринтиансе” или “Фламенго”. Мне 38 лет, но я полон сил, чтобы показать свое мастерство на поле», — заявил Лав в интервью Eotimedopovo.com.br.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.