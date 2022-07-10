Вагнер Лав рассказал, где хочет завершить карьеру. Это не ЦСКА

«Я свободен для переговоров. Вернуться в бразильский футбол? Классная идея. Я общался с некоторыми клубами, но ничего официального. Если бы у меня была возможность, я был бы счастлив завершить карьеру в “Коринтиансе” или “Фламенго”. Мне 38 лет, но я полон сил, чтобы показать свое мастерство на поле», — заявил Лав в интервью Eotimedopovo.com.br.