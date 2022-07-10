«Динамо» отыгралось с 0:3 против «Локо». Но Йокановичу должно быть страшно за центр обороны

Главные динамовские новости воскресенья касались центральных защитников — официальный сайт сообщил о приостановке контрактов с Фабианом Бальбуэной, который, видимо, отправится в бразильский чемпионат; а также с Иваном Ордецом, подписавшим соглашение с «Бохумом». И если с украинским защитником в команде мысленно попрощались еще весной, то отъезд парагвайца стал для нового тренера Славиши Йокановича большим сюрпризом. По данным «СЭ», на Бальбуэну надавила супруга, которую волновала не политика, а бытовые вопросы и логистика. А тут и новое правило ФИФА подвернулось, которое позволяет приостанавливать контракты с российскими клубами. Что явно добавило аргументов жене динамовца.

А ведь чуть ранее клуб не стал продлевать договор с Романом Евгеньевым — еще одним центральным защитником, который всего год назад ездил в составе сборной России на Евро. Теперь же бело-голубые легко расстались со своим воспитанником. Еще не предполагая, какой фортель выкинет игрок сборной Парагвая.

Так что перед Желько Бувачем задача усложнилась вдвое: надо подписать не одного центрального защитника, а сразу двух. Что не так просто, учитывая отсутствие еврокубков, упомянутую логистику и прочие геополитические факторы. В клубе уверены, что решат задачу, вот только сезон начнется уже через неделю. И с высокой вероятностью Йокановичу придется начинать с необстрелянной парой Сазонов — Кутицкий. Ноунеймов для широкого круга болельщиков — у них минимальный опыт игры на высшем уровне. Первый год назад пришел из «Зенита», второй — воспитанник собственной академии. Парни с перспективой, но на двоих у них всего 700 минут на высшем уровне — менее восьми полных матчей.

Генеральная репетиция сезона — матч с «Локомотивом» — отличная возможность протестировать молодую пару 20-летних защитников. И наиграть их хоть немного — в межсезонье-то они в основном играли не вместе, а поодиночке с опытным Бальбуэной.

Что ж, тест подтвердил: входить в сезон с парой Сазонов — Кутицкий крайне рискованно. Провалов по центру обороны хватало. Да, в первом голе «Локо» после углового обсуждаемую связку не обвинишь, но в дальнейшем у хозяев было слишком много свободы в штрафной Шунина, чтобы Йоканович со спокойным сердцем встречал сезон. Голы Миранчука и Изидора пришли четко из центральной зоны, а ведь были и еще несколько выходов, когда игроки «Динамо» или не успевали, или безуспешно пытались поймать оппонента в офсайдную ловушку.

Серьезные проблемы в обороне свели на нет все усилия в атаке. Там в первом тайме было далеко не все идеально. Но в итоге есть классный гол Грулева, потом его ассист и замыкание Смолова, штанга Макарова, перекладина Фомина, выход один на один Смолова, шикарный слаломный проход Тюкавина со спасением Худякова и ряд других моментов даже в классические 90 минут (встреча проходила в необычном формате: три тайма по 45 минут). В заключительной же 45-минутке Тюкавин головой поразил ворота Гильерме — бело-голубые ушли от поражения со счета 0:3.

В общем, в атаке есть от чего отталкиваться. А вот с обороной надо что-то делать. И я совсем не удивлюсь, если против «Ростова» в первом туре одним из двух центральных защитников станет кто-то опытный. Скажем, Паршивлюк, а справа в обороне при этом появится Варела.