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09:24 (мск), источник: Sport24

Борис Ротенберг: Фамилия — фамилией, но футбол не обманешь. Я смог полностью воплотить свои цели

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг поделился мыслями после прощального матча в составе железнодорожников. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3.

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Источник: РИА "Новости"

— Изидор сказал, что ты — легенда «Локомотива».

— Легенда — громко сказано, я никакая не легенда. Просто человек, который любит футбол и смог полностью воплотить свои цели.

— Ты поиграл в «Локомотиве», «Динамо» и еще многих клубах. Какой из них для тебя важнее?

— Для меня все клубы, в которых я играл, имеют огромное значение. Но вишенка на торте — тот, где выиграл чемпионство.

— Игроки «Локомотива» говорят, что ты часто советуешь и помогаешь им. Какие это советы?

— Это то, чему вы можете позавидовать. Футбольная жизнь — классная жизнь, и вообще, быть футболистом — привилегия. Особенно такого большого клуба, как «Локомотив». Лучше спрашивайте у ребят, какой я: хороший или плохой. Все, что у меня с ними было, остается между нами.

— Болельщики нередко отпускают шутки и колкости в твой адрес. Как к этому относишься?

— Я сам выбрал этот путь [играть в футбол]. Не только у меня, но и у всех футболистов есть те, кто поддерживают, и те, кто не поддерживают. Я не исключение. Всегда старался быть открытым и честным перед собой. Мне кажется, все, что я делал — делал хорошо. Спасибо тем, кто поддерживает. И спасибо тем, кто не поддерживает. Всю карьеру я подпитывался мотивацией, чтобы доказать людям, что я достойный футболист.

— Многие говорят, что если бы не родители, такой карьеры бы не получилось.

— Прежде всего, хочу сказать, что очень люблю своих родителей. Родителей не выбирают. Знаю, что они для меня сделали. Когда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю играть в футбол. Считаю, что я достойный футболист. Может, где-то это помогло, не исключаю такой момент. Но я хочу, чтобы все понимали, что футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там все видно. Считаю, я смог доказать, что фамилия — фамилией, но футбол не обманешь.

— Болельщики понимают, что ты любишь футбол, но думают, что ты бы не играл на таком уровне, если бы не фамилия.

— Каждый имеет свое мнение. Если они так считают, значит, они так считают.

— Что дальше? РПЛ, ФНЛ?

— Есть множество вариантов. Буду думать, какой вариант мне подойдет. Для меня важно работать с футбольными людьми, которые честно любят футбол и хотят поднять российский футбол на новый уровень, — передает слова Ротенберга корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

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