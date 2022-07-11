Суперкубок России получился еще круче, чем вы думали. Рассказываем почему

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Новый сезон в чемпионате России стартовал убойным матчем. «Зенит» на «Газпром Арене» вынес «Спартак» со счетом 4:0 и завоевал седьмой в своей истории Суперкубок России. Этому матчу предшествовало много споров о том, стоит ли его проводить в Петербурге — ведь это домашняя площадка одной из играющих команд. Но практика показала, что как минимум в плане организации стадион на Крестовском острове оказался оптимальным для проведения матча такого масштаба.

Многое из этого вы (а также ФИФА, УЕФА и организаторы финала Лиги чемпионов в Париже) могли видеть своими глазами. Так что расскажем о том, что могло остаться за пределами вашего внимания.

Смена статуса

С этого года российские футбольные власти серьезно подошли к ребрендингу статуса второстепенных турниров. Сначала огненный по организации финал Кубка России. Теперь — проходной, казалось бы, матч за Суперкубок. В обоих случаях организаторы устроили качественное шоу, которое подарило массу инфоповодов — полное заглушение фанатами «Зенита» выступлений МакSим и «Би-2», а также бан от Александра Беглова на выступление группировки «Ленинград» обсуждается не хуже, чем пенальти (или не пенальти) на Зиньковском.

Конечно, без случайности здесь тоже не обошлось. Давайте на мгновение представим, что в полуфиналах Кубка выиграли «Алания» и «Енисей». И не было бы тогда ни 70 тысяч в «Лужниках», ни «Солнце Монако». Да и Суперкубок тогда прошел бы явно не в Петербурге. Но у «Спартака» это не вызвало бы никаких эмоций.

Шоу

Здесь организаторы тоже решили не останавливаться на конструкторе, который собрали на финале Кубка (и который работал), а решили расширить горизонты. В первую очередь это касалось артистов. Если в мае в Москве были МакSим и Люся Чеботина (по одному исполнителю на команду), то в Петербурге их число увеличилось вдвое — та же МакSим плюс «Би-2» за «Спартак» и Александр Розенбаум с Вячеславом Петкуном за «Зенит». Плюс еще и Эдуард Хиль-младший в перерыве выступил вместе с первыми тренерами легенд петербургского «Зенита». Для спортивного мероприятия состав неспортивных звезд беспрецедентный.

Плюс красочная церемония открытия в лучших традициях тех спортивных шоу, которые мы привыкли видеть по ТВ. Для каждой из команд в церемонии был подготовлен свой сегмент.

Спортивных, кстати, тоже было больше, чем обычно. В качестве разогрева РФС решил провести матч легенд «Зенита» и «Спартака» на «Петровском». Аршавин, Кержаков, Титов, Тихонов, Аленичев. Все вместе на футбольном поле. Как в старые добрые нулевые. И конечно, полный стадион!

Социалка

На матче смогли присутствовать и много болельщиков с ОВЗ инвалидностью — более 500 человек. Некоторые даже прилетели из Москвы. Причем бесплатно. РФС одобрил более 90 процентов поступивших заявок. Для слабовидящих и слепых людей был доступен тифлокомментарий, а также сурдоперевод на табло для слабослышащих и глухих зрителей.

Кроме этого, за несколько часов до матча за Суперкубок также состоялся фестиваль адаптивного футбола «Мы вместе», который прошел на МСА стадиона «Петровский».

Доходы

Два полных стадиона за два дня — это, как правило, много денег. Доход организаторов составил около 100 миллионов рублей. Выручка могла быть и меньше. Но все артисты, выступившие на Суперкубке, сделали это бесплатно. Никаких гонораров. И, конечно же, солдаут. А солдаут на 55-тысячной арене — это куда выгоднее, чем на 40-тысячной. Так что с финансовой точки зрения проведение матча в Петербурге себя точно окупило.

Большую часть денег получили клубы-участники. А все, что осталось РФС, было передано на благотворительность.

Рекорды

Спортивные рекорды никуда бы не делись. «Зенит» почти наверняка выиграл бы свой седьмой Суперкубок, Семак бы одержал рядовую сотую победу во главе «Зенита». Но благодаря проведению Суперкубка на «Газпром Арене» был установлен еще и рекорд посещаемости — более 55 тысяч зрителей. При этом стадион в Петербурге — не самая большая арена, на которой проводился этот турнир. Но в «Лужниках» обеспечить такую заполняемость не удавалось ни разу.

Безопасность

Одной из причин, по которой главными городами для проведения Суперкубка назывались Москва и Петербург, — безопасность. Москва умеет принимать «Зенит». Петербург умеет принимать «Спартак». Как условные Казань или Нижний Новгород сумели бы принять обоих одновременно, большой вопрос.

На «Газпром Арене» фанаты команд были разведены. Даже проходы на стадион были из разных локаций города. Так что домашней для «Зенита» эта встреча была лишь отчасти. «Спартак» зря переживал.