Абаскаль оказался не готов к «Зениту»

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Мнение

Самое последнее дело — свести победу «Зенита» в Суперкубке к финансовой стороне.

На дистанции — да, петербуржцы должны оказаться с такой глубиной состава либо вне конкуренции, либо с приличным конкурентным преимуществом. Суммы, которые чемпион заплатил за трансферы своих южноамериканцев, несопоставимы с расходами того же «Спартака».

Но «Спартак» не сумел забить ни одного мяча команде, где в обороне играли Одоевский, Сутормин, Алип и Чистяков. Футболисты качественные, уже титулованные, но пока еще не воспринимаемые в качестве звезд премьер-лиги. Да даже не РПЛ, а «Зенита».

Почему не забил? Хороший вопрос.

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Стартовые минут двадцать «Спартак» провел очень качественно — высокий прессинг, приличная интенсивность, напор. Но в таких титульных матчах часто самое интересное — как команда играет после гола, забитого или пропущенного. «Зенит», открыв счет, словно выдохнул и спокойно размотал соперника. «Спартак», напротив, иссяк — даже не назначенный на Зиньковском пенальти был не столько заслугой красно-белых, сколько ляпом несогласованной игры в обороне.

Пенальти был. По крайней мере так считают почти все, кого ни спроси.

Его не назначили — словно нарочно дав повод столичному клубу в очередной раз сказать о судействе. Легенда отечественной журналистики и, возможно, главный сейчас носитель спартаковского духа (из причастных к клубу) Леонид Трахтенберг произнес в ночи такую фразу: «Кто больше виноват — судья Москалев или тот, кто дал ему в руки свисток? Думаю, что все-таки второй человек».

И эти слова, по сути, олицетворяют мнение многих, в том числе бывших игроков и тренеров «Спартака», только не о судействе, а о Гильермо Абаскале. На каждом спортивном ресурсе — поток цитат, сводящихся к одному и тому же: кто больше виноват в таком разгроме — тренер Абаскаль или тот, кто поставил его во главе команды?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Aet4h9KkDcw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но вот здесь хочется сделать паузу. Высказав несколько соображений о «Спартаке» помимо популярного сейчас «привезли непонятно кого, игроков под задачи нет, играют непонятно во что».

Абаскаль получил в субботу первый грустный опыт. Если «Зенит» готовился к Суперкубку через матчи с серьезными противниками из РПЛ — ЦСКА, «Сочи», «Пари НН», то «Спартак» предпочел играть с первой лигой. Матчи с «Аланией» и «Балтикой» были сложными, «Енисей» обыграли на классе — но в любом случае разница в уровне соперников по контрольным матчам была очевидна. Даже к такому «Зениту», еще не набравшему оптимальный ход, испанский тренер оказался не готов — что бы он ни говорил в послематчевых интервью.

Принципы, по которым строится сейчас «Спартак», кажутся очевидными — контроль мяча, выход в атаку через короткий и средний пасы. Тренерская мысль видна, но сложно понять, насколько она применима даже не к сегодняшнему «Спартаку», а к его амбициям в начинающемся через неделю чемпионате.

Центр обороны был дырой. Выход из-под прессинга оказался проблемой. А опорная зона вызывала порой ощущение беспомощности.

Неожиданно самокритично после игры прозвучали слова генерального директора москвичей Евгения Мележикова: «Не думаю, что был бы другой результат, если бы играли в другом городе».

Помня заявления Заремы — о заговоре всех и всего в пользу «Зенита», сказанное можно истолковать двояко. Или это признание собственной слабости по сравнению с чемпионом, или это очередная издевка против РФС, РПЛ, судей и так далее.

Но в любом случае Мележиков прав.

Мы увидели в субботу привычный «Зенит» — и мы увидели привычный «Спартак»: эмоциональный, пылающий, но с бесконечными системными проблемами.

И если перспективы и возможности петербуржцев очевидны, понять, какими будут в новом сезоне красно-белые, невозможно.

Как правило, сила тренера проявляется в сложные моменты. Главный критерий один — как команда реагирует на поражения или как она выходит из кризиса. Говорить о кризисе слишком рано, «Спартак» сразу дал понять, что будет готов не к 9 июля, а на неделю позже. Если вчерашнее физическое состояние красно-белых было результатом базовых нагрузок на этом этапе подготовки, это понятно. Если нет — это нехорошо.

В первом туре москвичи играют в Грозном. Во многом эта игра создаст репутацию Абаскалю в России — если за 10 лет в Санкт-Петербурге «Спартак» выиграл только один, мало что значащий матч, то в противостоянии с «Ахматом» шесть из семи последних игр закончились победами, плюс была еще ничья. Любой, даже иностранный тренер клуба жил под огромным давлением. Поражение может сделать его сразу же предельным.

РФС написал по следам Суперкубка пост, разъясняя, что проводил матч через идею общих вечных ценностей: дружба и семья могут быть даже при таком противостоянии клубов и городов. Отсюда и блестяще реализованная идея ретровстречи на «Петровском». Отсюда и появление лидера «Би-2» в спартаковском шарфе на награждении победителей.

Безусловно, этот Суперкубок запомнится надолго. Но не столько безупречной организацией уик-энда, сколько вопросами, которые снова вызвал «Спартак» — в первом же официальном матче при новом главном тренере.

2 сентября, когда Москва будет готовиться отпраздновать День города, «Спартак» будет принимать «Зенит». У Абаскаля меньше двух месяцев до того, как круг либо замкнется, либо, наоборот, получится его разорвать.

Автор: Илья Казаков