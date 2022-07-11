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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия действительно изгой? На ЧМ-2022 из РПЛ поедут всего четыре игрока

В лучшем случае в Катаре будут представлены два российских клуба.

Зенит
Динамо
Хорватия
Польша
УругвайПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

До старта ЧМ-2022 чуть больше четырёх месяцев. Из-за бана ФИФА сборная России не имела возможности побороться за право сыграть на главном турнире года. Непривычно скромным будет и общее представительство РПЛ на Кубке мира. Вот у кого из «наших» есть шансы поехать в Катар.

«Зенит»: Деян Ловрен (Хорватия)

Несмотря на обилие бразильцев и колумбийцев в «Зените», на ЧМ-2022 от сине-бело-голубых, похоже, поедет европеец. Деян Ловрен стал вице-чемпионом мира в России, играл за сборную Хорватии на Евро-2020 и теперь надеется поехать в Катар. Однако для начала защитнику нужно набрать игровую форму — футболист пропустил пять месяцев из-за травмы лодыжки. Последний раз Ловрен выходил в составе «клетчатых» в ноябре 2021 года: провёл 90 минут в матче с Россией (1:0). Вместе с Лукой Модричем защитник может стать самым возрастным игроком своей национальной команды на ЧМ-2022.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо»: Гильермо Варела (Уругвай), Никола Моро (Хорватия), Себастьян Шиманьски (Польша)

В июне 2022 года Гильермо Варела сыграл за Уругвай впервые с ЧМ-2018. Защитник «Динамо» получил 68 минут в товарищеской игре с США (0:0) и сделал голевую передачу во встрече с Панамой (5:0). Единственный конкурент Варелы в сборной Уругвая — Дамиан Суарес. 34-летний защитник «Хетафе» только в этом году стал вызываться в национальную команду. На ЧМ-2022 Уругвай сыграет с Португалией, Ганой и Южной Кореей в группе H.

Источник: AP 2022

Никола Моро дебютировал за сборную Хорватии в марте 2022 года, выйдя на 45 минут в товарищеской встрече с Болгарией. На июньские матчи Лиги наций полузащитник «Динамо» не попал в заявку. Похоже, именно сентябрьские игры турнира покажут, возьмёт ли Златко Далич Моро на ЧМ-2022. В Катаре Хорватия сыграет с Бельгией, Канадой и Марокко в группе F.

Шиманьски провёл четыре матча за сборную Польши в 2022 году — товарищеский с Шотландией, стык со Швецией (2:0) и две игры Лиги наций (с Бельгией динамовец отметился голевой передачей). Год назад Шиманьски пролетел мимо Евро-2020, несмотря на то что вызывался в национальную команду в процессе подготовки. На ЧМ-2022 Польша сыграет в группе C с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Источник: AP 2022

Усилить сборную Польши на ЧМ-2022 мог также Мацей Рыбус, но вмешалась политика: после перехода в «Спартак» защитника исключили из круга кандидатов в национальную команду.

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