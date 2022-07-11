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12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Галицкий заблокировал трансфер Сперцяна в «Динамо», «Зенит» может потерять Вендела

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

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Источник: РИА "Новости"

Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна приостановил контракт с московским клубом на один сезон. «Друзья, я хочу сообщить вам, что покидаю клуб на этот сезон. В течение месяца я обдумывал это решение и принял его исключительно по семейным обстоятельствам. Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон! Огромное вам спасибо. Желаю “Динамо” самых больших успехов в грядущем сезоне», — передает пресс-служба бело-голубых слова центрбека. По информации «СЭ», на решение Бальбуэны во многом повлияла супруга футболиста, которая не хотела, чтобы игрок остался в России. Договор парагвайца с «Динамо» рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне РПЛ 30-летний футболист принял участие в 27 матчах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Источник: РИА "Новости"

Также приостановить соглашение с бело-голубыми решил защитник Иван Ордец. Следующий сезон 30-летний украинец проведет в «Бохуме» на правах аренды.

«Фламенго» следит за Венделом

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал «СЭ» будущее своего клиента. «Интерес “Фламенго” к Венделу действительно есть, но мы должны быть осторожны и позволить “Зениту” принять решение. Мы рады интересу этого великого клуба, но решение за “Зенитом”. Мы никогда не поступим плохо с “Зенитом”, потому что мы очень уважаем клуб и болельщиков. Так что тот, кто хочет приобрести Вендела, должен сначала убедить “Зенит”, — заявил Барбьери. Ранее сообщалось, что бразилец может воспользоваться новым правилом ФИФА и приостановить контракт с “Зенитом”, чтобы перейти во “Фламенго” на правах аренды. Хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 19 миллионов евро.

Чернов перешел в «Ростов»

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов подписал контракт с «Ростовом» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее россиянин выступал за «Енисей», «Зенит», «Тосно» и «Томь». Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в один миллион евро. В минувшем сезоне РПЛ Чернов провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Сперцян отказался уходить из «Краснодара»

По информации VNews, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не захотел переходить в «Брюгге» и «Динамо» Загреб. Также на россиянина претендовало московское «Динамо», но сделку заблокировал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Отмечается, что сам футболист хочет еще один сезон провести в южном клубе, а затем перебраться в Европу. В минувшем сезоне РПЛ 22-летний хавбек сыграл 25 матчей, забил восемь голов и отдал два ассиста.

Источник: РИА "Новости"

Суарес попал в сферу интересов «Монцы»

По информации Sportitalia, нападающий Луис Суарес может перейти в «Монцу». Сообщается, что Адриано Галлиани лично связался с форвардом, чтобы обговорить с ним возможный трансфер. «Суарес? Не отказываюсь и не подтверждаю. Для меня “Монца” в серии А — это сбывшаяся мечта. До сих пор ни один игрок не отказал “Монце”, — цитирует Галлиани Sportitalia. На данный момент уругваец является свободным агентом. В прошедшем сезоне 35-летний игрок провел 35 матчей, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

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