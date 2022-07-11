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14:53 (мск), источник: Sports.Ru

Дочери Карпина пока не смогли оформить Fan ID, так как родились не в России

Дочери Валерия Карпина пока не смогли оформить Fan ID, так как родились не в России.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказала жена главного тренера «Ростова» и сборной России Дарья Карпина.

— Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности.

— Вы подавали только на себя или на детей тоже?

— На самом деле, младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением.

— Есть понимание, что делать дальше?

— Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ.

— Валерий Георгиевич тоже подал?

— Этого не знаю, не спрашивала. Наверное, у тренеров процедура должна быть полегче.

— На самом деле, не особо легче. Можно подать коллективную заявку, но все равно надо ехать в МФЦ.

— Тогда это странно. Когда тренеры РПЛ получают карту так же, как и болельщики, — это очень непонятная система, — сказала Карпина.

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