Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
РФШ
ХИК
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Балкани
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Лех
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Шкупи
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
Интер Т
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
ТНС
Футбол. Еврокубки
22:00
Сутьеска
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
Мальме
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полоз: Если убрать Барриоса, «Зенит» развалится капитально

Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился мнением о важности полузащитника Вильмара Барриоса для «Зенита».

Зенит
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«С “Зенитом” на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно. Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно — Барриос. Если убрать оттуда Барриоса, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо больше в атаку — там может что-то такое придумать. Но мое ощущение на поле — если Барриоса убрать… Он прямо ведет игру.

У них играли Ракицкий, Ловрен, Барриос — прямо супер. И “Зенит” не боится бежать в атаку, они могут не бежать назад — эти двое, плюс Барриос и еще два защитника — ну, их очень тяжело вскрыть в России», — сказал Полоз в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Барриос может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом». 28-летний колумбийский футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за клуб и сделал одну результативную передачу.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь