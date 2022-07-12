Полоз: Если убрать Барриоса, «Зенит» развалится капитально

«С “Зенитом” на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно. Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно — Барриос. Если убрать оттуда Барриоса, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо больше в атаку — там может что-то такое придумать. Но мое ощущение на поле — если Барриоса убрать… Он прямо ведет игру.



У них играли Ракицкий, Ловрен, Барриос — прямо супер. И “Зенит” не боится бежать в атаку, они могут не бежать назад — эти двое, плюс Барриос и еще два защитника — ну, их очень тяжело вскрыть в России», — сказал Полоз в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».