Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
РФШ
ХИК
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Балкани
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Лех
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Шкупи
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
Интер Т
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
ТНС
Футбол. Еврокубки
22:00
Сутьеска
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:30
Викингур Р
Мальме
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Динамо» Шиманьски тренируется с резервной командой «Легии»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски временно тренируется вместе с резервной командой варшавской «Легии», сообщается на официальном сайте польского футбольного клуба.

Легия
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Легия"

Ранее в «Динамо» сообщили, что Шиманьски не вернулся в расположение «бело-голубых», так как получил дополнительный отпуск. После состоявшегося 29 мая финального матча Кубка России с московским «Спартаком» 23-летний футболист намекнул на возможный уход из команды.

«Легия» сообщает, что Шиманьски планирует готовиться к старту нового сезона вместе с резервной командой в тренировочном центре в Ксёненице.

Полузащитник выступает за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги Шиманьски провел 27 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

 Из принца в чудовище: история украинца, поплатившегося за работу с Навкой
Красотка из ММА балует фанатов откровенными фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь