Полузащитник «Динамо» Шиманьски тренируется с резервной командой «Легии»

Ранее в «Динамо» сообщили, что Шиманьски не вернулся в расположение «бело-голубых», так как получил дополнительный отпуск. После состоявшегося 29 мая финального матча Кубка России с московским «Спартаком» 23-летний футболист намекнул на возможный уход из команды.
«Легия» сообщает, что Шиманьски планирует готовиться к старту нового сезона вместе с резервной командой в тренировочном центре в Ксёненице.
Полузащитник выступает за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги Шиманьски провел 27 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.