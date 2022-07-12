Официально: в выборах нового президента РПЛ будет участвовать только Алаев
Премьер-лига: таблица и календарь
Избирательной комиссией завершена регистрация кандидатов для участия в выборах президента Российской Премьер-Лиги.
Избирательной комиссией завершена регистрация кандидатов для участия в выборах президента Российской Премьер-Лиги.
В выборах будет участвовать один кандидат — Александр Алаев, который с 7 июля 2022 года исполняет обязанности президента РПЛ. Выборы назначены на 16 августа 2022 года.
Кандидатура на пост президента зарегистрирована избирательной комиссией АФК «РПЛ» и направлена в избирательный комитет Российского футбольного союза.
Напомним, Алаев исполняет обязанности президента РПЛ после ухода с этого поста Ашота Хачатурянца 27 июня.