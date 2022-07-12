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12:04 (мск), источник: Sport24

Официально: в выборах нового президента РПЛ будет участвовать только Алаев

Избирательной комиссией завершена регистрация кандидатов для участия в выборах президента Российской Премьер-Лиги.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В выборах будет участвовать один кандидат — Александр Алаев, который с 7 июля 2022 года исполняет обязанности президента РПЛ. Выборы назначены на 16 августа 2022 года.

Кандидатура на пост президента зарегистрирована избирательной комиссией АФК «РПЛ» и направлена в избирательный комитет Российского футбольного союза.

Напомним, Алаев исполняет обязанности президента РПЛ после ухода с этого поста Ашота Хачатурянца 27 июня.

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