Артем Дзюба прибыл в расположение «Рубина»

Игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в Казани.

Вероятно, футболист прибыл в казанский клуб для поддержания физической формы, пока не найдет себе новую команду.

Ранее на летних сборах «Рубин» допускал до тренировок экс-игроков Александра Ташаева и Евгения Башкирова, но не подписывал с ними контракты.