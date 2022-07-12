Вильена покинул «Краснодар» и перешел в «Эспаньол»

Вильена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года, перейдя из нидерландского «Фейенорда». Он сыграл в составе клуба 79 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач. За «Эспаньол» 27-летний футболист провел 17 игр в чемпионате Испании, забил один мяч и отдал один голевой пас.