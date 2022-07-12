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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вильена покинул «Краснодар» и перешел в «Эспаньол»

Испанский «Эспаньол» выкупил у «Краснодара» полузащитника Тонни Вильену, сообщается в официальном Telegram-канале российского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник с января выступал за «Эспаньол» на правах аренды. Испанский клуб воспользовался опцией выкупа игрока.

Вильена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года, перейдя из нидерландского «Фейенорда». Он сыграл в составе клуба 79 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач. За «Эспаньол» 27-летний футболист провел 17 игр в чемпионате Испании, забил один мяч и отдал один голевой пас.

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