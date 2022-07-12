Вильена покинул «Краснодар» и перешел в «Эспаньол»
Испанский «Эспаньол» выкупил у «Краснодара» полузащитника Тонни Вильену, сообщается в официальном Telegram-канале российского футбольного клуба.
Краснодар
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Испанский «Эспаньол» выкупил у «Краснодара» полузащитника Тонни Вильену, сообщается в официальном Telegram-канале российского футбольного клуба.
Полузащитник с января выступал за «Эспаньол» на правах аренды. Испанский клуб воспользовался опцией выкупа игрока.
Вильена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года, перейдя из нидерландского «Фейенорда». Он сыграл в составе клуба 79 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач. За «Эспаньол» 27-летний футболист провел 17 игр в чемпионате Испании, забил один мяч и отдал один голевой пас.