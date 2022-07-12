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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
17:54 (мск), источник: Sport24

«Зенит» показал, что осталось за кадром трансляции матча со «Спартаком» в Суперкубке России

Пресс-служба «Зенита» показала, что осталось за кадром основной трансляции матча против «Спартака» (4:0) в Суперкубке России.

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СпартакСуперкубок России
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Во время загрузки произошла ошибка.

На видео запечатлены кадры приезда команды на «Газпром Арену», встреча Зелимхана Бакаева со своими бывшими одноклубниками, выход на поле, основные моменты игры и празднование в раздевалке.

Напомним, что сине-бело-голубые, победив в этом матче, стали 7-кратными обладателями Суперкубка России.

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