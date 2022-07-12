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18:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Карпина ответила на критику после претензий к Fan ID

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) ответила на критику после претензий к Fan ID.

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Источник: Чемпионат.com

Карпина обратила внимание на то, что у ее детей есть российское гражданство, однако на портале «Госуслуги» нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей. «У нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится. Пишите, что жена Карпина тупая, что уж там! У меня высшая категория английского языка, но мне и в голову не пришло оформлять несовершеннолетних граждан России как иностранцев», — заявила она.

11 июля жена Карпина заявила, что при оформлении документов на «Госуслугах» система не обрабатывает заявку, так как у детей нет российских свидетельств о рождении. После этого агент Дмитрий Селюк высказал мнение, что Дарья подняла этот вопрос, чтобы привлечь к себе внимание.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

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