Жена Карпина ответила на критику после претензий к Fan ID

Карпина обратила внимание на то, что у ее детей есть российское гражданство, однако на портале «Госуслуги» нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей. «У нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится. Пишите, что жена Карпина тупая, что уж там! У меня высшая категория английского языка, но мне и в голову не пришло оформлять несовершеннолетних граждан России как иностранцев», — заявила она.