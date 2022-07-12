Жена Карпина ответила на критику после претензий к Fan ID

Карпина обратила внимание на то, что у ее детей есть российское гражданство, однако на портале «Госуслуги» нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей. «У нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится. Пишите, что жена Карпина тупая, что уж там! У меня высшая категория английского языка, но мне и в голову не пришло оформлять несовершеннолетних граждан России как иностранцев», — заявила она.
11 июля жена Карпина заявила, что при оформлении документов на «Госуслугах» система не обрабатывает заявку, так как у детей нет российских свидетельств о рождении. После этого агент Дмитрий Селюк высказал мнение, что Дарья подняла этот вопрос, чтобы привлечь к себе внимание.
Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.