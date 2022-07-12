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22:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» лишится еще одного легионера, сообщают СМИ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал проведет сезон в немецком «Шальке», сообщает Bild.

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

1 июля 24-летний чех до июня 2023 года приостановил контракт с «красно-белыми». В прошлом сезоне он на правах аренды представлял английский «Вест Хэм».

По информации источника, в среду он пройдет в Гельзенкирхене медосмотр, после чего отправится с командой на сборы. Также на игрока претендовал «Лейпциг».

Крал выступал за «Спартак» с августа 2019-го по август 2021 года. Он провел в составе «красно-белых» 60 матчей, отметившись шестью голевыми передачами. В сезоне-2021/22 полузащитник провел шесть матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока сборной Чехии со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

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