«Спартак» лишится еще одного легионера, сообщают СМИ

1 июля 24-летний чех до июня 2023 года приостановил контракт с «красно-белыми». В прошлом сезоне он на правах аренды представлял английский «Вест Хэм».

По информации источника, в среду он пройдет в Гельзенкирхене медосмотр, после чего отправится с командой на сборы. Также на игрока претендовал «Лейпциг».

Крал выступал за «Спартак» с августа 2019-го по август 2021 года. Он провел в составе «красно-белых» 60 матчей, отметившись шестью голевыми передачами. В сезоне-2021/22 полузащитник провел шесть матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока сборной Чехии со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.