В «Зените» рассказали, почему Дзюба не поддерживает форму вместе с клубом

«Дзюба не предлагал “Зениту” проходить тренировочный процесс в команде. Согласились бы в клубе? История не терпит сослагательного наклонения», — сказал Медведев.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры.