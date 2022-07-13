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10:14 (мск), источник: Газета.Ру

В «Зените» рассказали, почему Дзюба не поддерживает форму вместе с клубом

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему Артем Дзюба не проходит тренировочный процесс вместе с командой, передает «РБК Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

«Дзюба не предлагал “Зениту” проходить тренировочный процесс в команде. Согласились бы в клубе? История не терпит сослагательного наклонения», — сказал Медведев.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры.

12 июля стало известно, что 33-летний футболист прибыл в расположение казанского «Рубина» и уже провел первую тренировку.

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