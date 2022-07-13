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10:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бальбуэна вернется в «Коринтианс»

Защитник Фабиан Бальбуэна, покинувший московское «Динамо», вернется в «Коринтианс».

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Источник: РИА "Новости"

Он уже играл за команду с 2016 по 2018 год.

В воскресенье, 10 июля, московский клуб объявил о том, что 30-летний парагваец воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23. По данным «СЭ», на решение повлияла супруга футболиста.

Как сообщает Globo Esporte, 30-летний парагваец проведет несколько дней в Парагвае со своей семьей, прежде чем присоединиться к команде. Ожидается, что уже на этой неделе игрок прилетит в Бразилию. Дебют игрока может состояться 20 числа в матче против «Коритибы».

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

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