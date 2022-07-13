Каттани покинул пост спортивного директора футбольного клуба «Спартак»
Итальянец работал в московском клубе с декабря 2021 года.
Итальянец работал в московском клубе с декабря 2021 года.
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с поста спортивного директора итальянца Луки Каттани. Об этом в среду сообщила пресс-служба «Спартака».
Каттани покинул клуб по собственному желанию.
«Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе. Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости будет готов консультировать “Спартак” удаленно», — говорится в сообщении.
Каттани 40 лет, он пришел в «Спартак» в декабре 2021 года. Ранее функционер возглавлял скаутский отдел французского «Пари Сен-Жермен», работал в качестве спортивного директора в итальянских «Палермо» и «Новаре», а также входил в скаутскую службу английского «Челси».