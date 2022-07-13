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11:25 (мск), источник: ТАСС

Каттани покинул пост спортивного директора футбольного клуба «Спартак»

Итальянец работал в московском клубе с декабря 2021 года.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с поста спортивного директора итальянца Луки Каттани. Об этом в среду сообщила пресс-служба «Спартака».

Каттани покинул клуб по собственному желанию.

«Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе. Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости будет готов консультировать “Спартак” удаленно», — говорится в сообщении.

Каттани 40 лет, он пришел в «Спартак» в декабре 2021 года. Ранее функционер возглавлял скаутский отдел французского «Пари Сен-Жермен», работал в качестве спортивного директора в итальянских «Палермо» и «Новаре», а также входил в скаутскую службу английского «Челси».

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