Каттани: Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент
Лука Каттани прокомментировал свое решение покинуть должность спортивного директора «Спартака».
Лука Каттани прокомментировал свое решение покинуть должность спортивного директора «Спартака».
— Настало время сказать друг другу «до свидания». Это очень непросто. И поэтому сейчас я хочу вспомнить самый лучший момент. Я говорю о 47-минутном видео, которое подготовили ребята из нашей медиакоманды в конце мая. Оно особенное — тем, что показывает, насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков. Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников».
Георгий, Квинси, Роман, Артем и все остальные полны желания привести «Спартак» к новым победам. И я очень прошу болельщиков: доверяйте им и поддерживайте их!
Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе.
Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность.
Здесь собраны отличные игроки, в том числе молодые россияне с большим потенциалом, сильный тренер, который живет клубом 24 часа в сутки, а также сотрудники, которые честно и профессионально работают в интересах «Спартака».
Спасибо вам за все. Лука, — приводит слова Каттани пресс-служба «Спартака».