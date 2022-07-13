Источник: Артем Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора «Спартака»

По информации источника, главному тренеру клуба Гильермо Абаскалю будут расширены полномочия в плане трансферной работы. Наставник сможет предлагать кандидатуры для покупки и продажи футболистов.

Ранее официальный сайт «Спартака» сообщил, что Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора красно-белых, принял решение покинуть клуб. Также итальянец обратился к команде с прощальным письмом.