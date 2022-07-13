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12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Артем Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора «Спартака»

Исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» до зимы будет Артем Ребров, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, главному тренеру клуба Гильермо Абаскалю будут расширены полномочия в плане трансферной работы. Наставник сможет предлагать кандидатуры для покупки и продажи футболистов.

Ранее официальный сайт «Спартака» сообщил, что Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора красно-белых, принял решение покинуть клуб. Также итальянец обратился к команде с прощальным письмом.

По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.

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