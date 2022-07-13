Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором в истории «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу экс-спортивного директора клуба Луки Каттани.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу экс-спортивного директора клуба Луки Каттани.
Об уходе итальянского специалиста стало известно в среду, 13 июля.
«В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории “Спартака”. Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», — приводит слова Федуна «РБК Спорт».
Московский клуб 13 июля объявил об уходе итальянца с этого поста.
Каттани занимал эту должность с декабря 2021 года.