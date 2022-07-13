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13:03 (мск), источник: Московский комсомолец

Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором в истории «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу экс-спортивного директора клуба Луки Каттани.

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Источник: РИА "Новости"

Об уходе итальянского специалиста стало известно в среду, 13 июля.

«В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории “Спартака”. Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», — приводит слова Федуна «РБК Спорт».

Московский клуб 13 июля объявил об уходе итальянца с этого поста.

Каттани занимал эту должность с декабря 2021 года.

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