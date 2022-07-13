Каттани предал «Спартак» и Абаскаля. Бегство красно-белых итальянцев продолжается

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул клуб по собственному желанию. По моей информации, итальянец решил уйти во многом из-за санкций ФИФА, наложенных на наш футбол. Каттани посчитал, что его связи в такой ситуации не имеют смысла. Еще одной причиной ухода стала громоздкая структура клуба с большим количеством согласований при принятии тех или иных решений. Каттани хотел получить более обширные полномочия, чтобы иметь возможность самому принимать решения в сложившейся форс-мажорной ситуации.

Каттани, назвав вещи своими именами, кинул «Спартак» вслед за Паоло Ваноли. В слова о семейных обстоятельствах и прочую ванильную ерунду может поверить только дурак.

Уже бывший спортивный директор красно-белых продемонстрировал полное неуважение к Леониду Федуну, сотрудникам клуба, команде и тренеру, которого он зачем-то приволок в Россию, когда те самые санкции уже были наложены. Что теперь будет делать бедолага Абаскаль, на кого он будет опираться и кто станет его поддерживать? На эти вопросы ответов попросту нет.

В наследство «Спартаку» Каттани оставил несуразного Максимилиано Кофрие, тренера-ноунейма и проходящего бесконечный просмотр Илью Жигулева. Все эти проблемы Каттани с себя скинул, теперь их будут решать другие люди, а сам Лука наконец-то сможет перевести дух и спокойно отдохнет где-нибудь в Европе. Близкие к клубу люди говорят, что у Каттани и генерального директора Евгения Мележикова были, мягко говоря, непростые отношения, но это уже не имеет никакого значения.