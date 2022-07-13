Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:30
ЧФР
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
ТНС
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крал прошел медосмотр для перехода в «Шальке» и выбрал номер, под которым будет играть за команду

Полузащитник Алекс Крал прошел медобследование для завершения перехода в «Шальке», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

Спартак
Шальке-04Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 24-летний чех в ближайшее время отправится на базу клуба из Гельзенкирхена, где подпишет контракт с командой. Бергер отмечает, что в «Спартаке» Крал зарабатывал 1 миллион евро, его зарплата в «Шальке» будет практически такой же.

Сообщается, что Крал будет играть за немецкий клуб под 30-м номером.

1 июля Крал приостановил действие контракта со «Спартаком» до конца июня 2023 года. Соглашение чеха с красно-белыми рассчитано до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне чех выступал за «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака». Полузащитник принял участие в 15 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь