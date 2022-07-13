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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Торпедо» раскрыл бюджет клуба на сезон-2022/2023

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, какой бюджет закладывает клуб на сезон-2022/2023.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, какой бюджет закладывает клуб на сезон-2022/2023. Он дополнительно расписал статьи расходов, на которые должны пойти эти денежные средства.

«Порядка 1,4 млрд рублей. Но что такое бюджет клуба? Правильно, трансферы, зарплаты игроков и всех остальных сотрудников, расходы на перелёты, “Торпедо-2”, академия. Это ещё оплата тренировочных сборов, оплата тренировок в “Лужниках”, гостиниц, когда мы заезжаем перед играми, гостиниц, которые на выездах, перелётов и много всего остального. Вот многие удивлялись, как “Рубин” вылетел с таким бюджетом, хотя я не знаю, какой именно он был. Объективнее судить по годовому фонду зарплаты футболистов. Это более информативно, чтобы представлять, кто какое место может занимать до начала соревнований», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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