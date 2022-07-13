Главный тренер «Зенита» Семак продлил контракт с клубом на три года

ТАСС, 13 июля. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак подписал новый контракт с сине-бело-голубыми. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Зенита».

Соглашение с Семаком рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые выиграли четыре чемпионата России подряд (2019, 2020, 2021, 2022), один раз стали обладателями кубка страны (2020) и трижды — Суперкубка России (2020, 2021, 2022). Дважды Семак признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.