Главный тренер «Зенита» Семак продлил контракт с клубом на три года
Под руководством специалиста команда из Санкт-Петербурга четыре раза подряд выиграла чемпионат России.
Под руководством специалиста команда из Санкт-Петербурга четыре раза подряд выиграла чемпионат России.
ТАСС, 13 июля. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак подписал новый контракт с сине-бело-голубыми. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Зенита».
Соглашение с Семаком рассчитано на три года.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые выиграли четыре чемпионата России подряд (2019, 2020, 2021, 2022), один раз стали обладателями кубка страны (2020) и трижды — Суперкубка России (2020, 2021, 2022). Дважды Семак признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.
Семак выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год, в составе команды он дважды стал чемпионом России. Также Семак был игроком столичного ЦСКА, футбольного клуба «Москва» и казанского «Рубина», выступал за французский «Пари Сен-Жермен».