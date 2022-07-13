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14:27 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Зенита» Семак продлил контракт с клубом на три года

Под руководством специалиста команда из Санкт-Петербурга четыре раза подряд выиграла чемпионат России.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 13 июля. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак подписал новый контракт с сине-бело-голубыми. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Зенита».

Соглашение с Семаком рассчитано на три года.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые выиграли четыре чемпионата России подряд (2019, 2020, 2021, 2022), один раз стали обладателями кубка страны (2020) и трижды — Суперкубка России (2020, 2021, 2022). Дважды Семак признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.

Семак выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год, в составе команды он дважды стал чемпионом России. Также Семак был игроком столичного ЦСКА, футбольного клуба «Москва» и казанского «Рубина», выступал за французский «Пари Сен-Жермен».

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