Семак — топ для России. С «Зенитом» он может побить рекорд «Спартака»

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Сергей Семак пришел в «Зенит» в 2018 году на смену Роберто Манчини. Контраст был огромен: вместо известного во всем мире итальянского специалиста назначили малоопытного даже по российским меркам тренера. Что такое, в сущности, полтора года самостоятельной работы в «Уфе»? Особенно в сравнении с колоссальным послужным списком Манчини.

Но контраст прослеживался и в том, что касается отношения болельщиков. Итальянца, занявшего позорное пятое место в лиге, «вираж» провожал открытыми оскорблениями. При этом по ходу последнего матча Манчини во главе «Зенита» трибуны «Газпром Арены» распевали «Сергей Богданович Семак» — нонсенс по нынешним временам. Потом клуб организовал резонансные «выборы тренера» в соцсетях, где фаворит болельщиков разгромил всех конкурентов, в том числе именитых Маурицио Сарри и Хорхе Сампаоли. Можно сказать, демократия победила, ведь назначили именно Семака. Хотя очевидно, что это голосование было лишь заигрыванием с аудиторией.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DGYiW_1WHZE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Прошло четыре года, и уже можно сказать: ставка сыграла. Семак не только вернул «Зенит» на вершину чемпионата России, но и трижды удержал его там. На момент назначения Сергея Богдановича у сине-бело-голубых было лишь пять чемпионств, а теперь их девять. Еще одно — и у «Зенита» на эмблеме появится вторая звезда, причем у Семака есть шанс стать полноценным автором этой звезды. Можно ли было предположить летом 2018-го, что сине-бело-голубые подберутся к ней так близко?

Конечно, у Сергея Богдановича много противников. Две самые распространенные критические мысли: «Семак несостоятелен в Европе» и «с этим составом любой бы победил в РПЛ». Но примеры того самого Манчини и его предшественников разбивают оба высказывания. В Лиге чемпионов «Зенит» ни с кем не добивался крупных успехов. Да, при Семаке сине-бело-голубые ни разу не выходили из группы, но ведь и соперники были тяжелые, и удача отворачивалась (в сезоне-2019/20 «Зенит» был в 45 минутах от выхода в плей-офф). А состав у «Зенита» уже давно превосходит соперников, только регулярно побеждает в РПЛ лишь Семак.

Другое дело, что такая впечатляющая серия побед повышает ответственность. Семак уже не малоопытный тренер, а полноценная звезда лиги. Он уже доказал, что хорош во всем. И трофеи завоевывает, и команду мотивирует, и ладит со сложными личностями, и тактически подкован — в прошлом сезоне мы увидели трансформацию «Зенита», без которой золота могло и не быть.

Разумеется, Семак заслужил новый контракт. И хорошо, что сейчас его подписали на целых три года, а не по осторожной схеме «2+1», — это говорит о полноценном доверии клуба. Нет смысла менять то, что работает: «Зенит» остается безусловным фаворитом чемпионата и в новом сезоне имеет высокие шансы получить вторую звезду.

Но зачем на этом останавливаться? Если все и дальше будет так же хорошо для «Зенита», то клуб может побить рекорд «Спартака» по числу чемпионств подряд (6). Контракт у Семака длинный, так что красно-белым стоит опасаться. Как и остальным клубам лиги.