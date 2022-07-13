Салихова объяснила уход Каттани из «Спартака»

«Когда мы пригласили Луку, у нас была другая страна. Прямые вылеты хоть куда, а теперь команды катаются на поездах. Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой. Грустно от того, что только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола не осталось», — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».