Салихова объяснила уход Каттани из «Спартака»
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова назвала причины ухода из московского клуба спортивного директора Луки Каттани.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова назвала причины ухода из московского клуба спортивного директора Луки Каттани.
Итальянский специалист покинул команду в среду. Каттани работал в клубе с декабря 2021 года.
«Когда мы пригласили Луку, у нас была другая страна. Прямые вылеты хоть куда, а теперь команды катаются на поездах. Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой. Грустно от того, что только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола не осталось», — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».
«Спартак» по итогам прошедшего сезона занял 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также команда выиграла Кубок России и уступила «Зениту» в матче за Суперкубок.