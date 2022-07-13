Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:30
ЧФР
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
ТНС
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Салихова объяснила уход Каттани из «Спартака»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова назвала причины ухода из московского клуба спортивного директора Луки Каттани.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Итальянский специалист покинул команду в среду. Каттани работал в клубе с декабря 2021 года.

«Когда мы пригласили Луку, у нас была другая страна. Прямые вылеты хоть куда, а теперь команды катаются на поездах. Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой. Грустно от того, что только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола не осталось», — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» по итогам прошедшего сезона занял 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также команда выиграла Кубок России и уступила «Зениту» в матче за Суперкубок.

 Золотой мальчик футбола 'заткнул' Месси на глазах всего мира. А потом исчез
Красотка из ММА балует фанатов откровенными фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь