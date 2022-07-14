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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболистка ЦСКА Надежда Смирнова назвала зарплаты в российской Суперлиге

26-летняя российская футболистка московского ЦСКА Надежда Смирнова высказалась о зарплатах в российском футболе.

ЦСКА
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«Уровень зарплат в Суперлиге невысокий. Молодые могут получать 40 тысяч, кто-то 60, кто-то 80. Зависит от того, какой у тебя уровень. Совсем молодые получают 20. У топовых игроков потолок — это от 100 тысяч и 200 тысяч плюс. Моя первая зарплата была семь тысяч рублей после вычета налогов. Тогда мне было 16 лет, это был мой первый контракт», — сказала Смирнова в интервью на YouTube-канале Вадима Лукомского.

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Напомним, Смирнова провела за ЦСКА 111 матчей, в которых забила 39 мячей, получив 12 предупреждений. Она выступает на позиции центрального полузащитника.

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