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14:24 (мск), источник: Газета.Ру

Приостановивший контракт со «Спартаком» Крал стал игроком «Шальке-04»

Чешский полузащитник Алекс Крал, который ранее приостановил контракт со «Спартаком», продолжит карьеру в «Шальке−04». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

24-летний футболист будет играть за клуб из Германии на правах аренды до конца сезона-2022/23. Крал выбрал для себя 30-й игровой номер.

Напомним, что чех стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера полузащитника составила 12 миллионов евро. Всего за московскую команду Крал провел 60 матчей и не отметился результативными действиями.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

1 июля Крал приостановил контракт с красно-белыми. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм».

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