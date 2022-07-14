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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» презентовал новую красивую форму. Узор на ней напоминает языки пламени

Футбольный клуб «Урал» презентовал два комплекта игровой экипировки на сезон-2022/2023.

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Новый домашний комплект формы «Урала» выполнен в зелёно-оранжевых цветах, узор на футболке напоминает языки пламени. Гостевой комплект экипировки — в более традиционном белом цвете с неброскими оранжевыми полосками.

«Футболисты в восторге от новой домашней зелёно-оранжевой формы, рисунок на которой напоминает всполохи пламени. Таких ярких маек у команды ещё не было! Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, чёрный и зелёный. Съёмки проходили в уникальных местах: на Берёзовских песках, Каменных палатках и на “Екатеринбург-Арене”, — написала пресс-служба “Урала” на клубном сайте.

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