Алаев сообщил, что осенью Госдума обсудит возвращение пива на стадионы

«В Госдуме был ряд вопросов к проекту по пиву на стадионах. Сейчас они сняты. Планируется, что в осенней сессии Госдума вернётся к разработке данного проекта», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы «Госуслуг». В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.