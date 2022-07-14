В «Спартаке» назвали задачи команды на сезон — чемпионство и финал Кубка России

«Задачи на сезон? Цели я определил команде. Они приняты советом директоров. Это золотые медали чемпионата России, а также финал Кубка России, по большому счёту — победа. Вы должны понимать цели и задачи. Других целей у клуба не будет никогда. Задачи: максимальная концентрация на всей этой длинной дистанции и работа команды на результат в каждом матче», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.