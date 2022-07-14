В «Спартаке» назвали задачи команды на сезон — чемпионство и финал Кубка России
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах красно-белых на следующий сезон.
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах красно-белых на следующий сезон.
«Задачи на сезон? Цели я определил команде. Они приняты советом директоров. Это золотые медали чемпионата России, а также финал Кубка России, по большому счёту — победа. Вы должны понимать цели и задачи. Других целей у клуба не будет никогда. Задачи: максимальная концентрация на всей этой длинной дистанции и работа команды на результат в каждом матче», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, накануне стало известно, что итальянский специалист Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака», а на его место назначен Артём Ребров.