Агаларов перешел в «Ахмат». Почему лучший бомбардир РПЛ оказался не нужен топ-клубам?

Нападающий Гамид Агаларов после окончания сезона покинул «Уфу». Конечно, в связи с вылетом команды в ФНЛ это было ожидаемо, интригой был другой вопрос — куда перейдет. Все-таки речь о лучшем бомбардире чемпионата, да еще и молодом парне — ему 21 год.

Однако в топ-клубе Гамида не оказалось — он перешел в «Ахмат». «СЭ» разбирается, почему так произошло, и что Агаларов должен исправить в своей игре, чтобы все-таки оказаться в команде, борющейся за медали.

Оверперфоманс

В минувшем сезоне Агаларов забил больше всех в премьер-лиге — 19 мячей. При этом Гамид набрал всего 14,24 xG — ожидаемых голов. То есть с точки зрения метрики он оформил почти пять «лишних» мячей. Вероятно, это один из факторов, который смутил топовые команды. Не исключено, что форварду, который проводит свой первый сезон в РПЛ на стабильном уровне, отчасти везло, а к следующему сезону он сдуется и перестанет приносить такой же результат. Топ-клубы предпочитают более надежные варианты.

Частично тезис с нестабильностью подтвердила вторая часть сезона — весной Агаларов забил семь мячей в чемпионате, а до рестарта — 12 голов. Спад, характерный для молодого футболиста, смазал впечатление от в целом отличного сезона. Плюс не надо забывать о том, кому Гамид забивал после зимнего перерыва. С игры Агаларову удалось поразить ворота «Крыльев Советов», «Арсенала» и «Урала», остальные три мяча — с пенальти (пострадали «Краснодар», «Сочи» и «Химки»).

По сравнению с первой частью сезона — абсолютно другая картина. Тогда с одиннадцатиметровой отметки форвард отличился всего два раза (в матчах с «Рубином» и «Крыльями»), а вот с игры — десять. Причем забивал Агаларов преимущественно сильным командам — дубль «Динамо», «Ростову» и «Химкам», гол «Нижнему Новгороду», «Зениту», «Сочи», «Краснодару» и «Ахмату».

Плохая игра в подыгрыше

Удивительно, но за весь сезон в РПЛ на счету Агаларова всего одна голевая передача. На фоне его бомбардирских рекордов это выглядит действительно странно, однако объяснить это можно.

Во-первых, Гамиду совершенно не подходит роль второго форварда. Россиянин не чувствует движение партнеров на противоположном краю поля, не понимает, когда надо смещаться в центр или обыгрывать, не обладает качественной подачей, а также на довольно слабом уровне отдает передачи на среднюю и малую дистанции.

Во-вторых, Агаларов довольно плохо играет на «втором этаже». Все три гола головой, которые форвард оформил в РПЛ в минувшем сезоне, он забил без борьбы или в ситуациях, когда опекающий его защитник потерял концентрацию, и Гамид беспрепятственно переправлял мяч в ворота. Процент выигранных единоборств Агаларова — 35%, воздушных дуэлей еще меньше — 31%. То есть вариант продолжения атаки через подачу отсекается.

В-третьих, нападающий негибок тактически. У него тяжело получается адаптироваться к новым схемам. На протяжении всего сезона «Уфа» чаще всего использовала расстановку 5−3−2. Но иногда команда перестраивалась на 3−4−3 или на 4−3−3, и Агаларов терялся на поле: открывался не в тех зонах, без необходимости бил по воротам, не успевал за простыми передачами партнеров и больше обычного запарывал моменты. При непривычных схемах Гамид пытался играть по-старому (то есть тянулся к работе в штрафной), а не участвовал в перепасовках в финальной трети и комбинациях, что логично при игре с инсайдами, находящимися в высокой позиции.

Еще один важный момент — сила «Уфы» как команды. Нередко бывает, что футболист, который тащит середняка или аутсайдера, не особо интересен топ-клубам, поскольку высокая результативность бомбардира отчасти связана не с классной игрой и умным движением, а с тем, что партнеры ищут только его, пытаясь вывести на удар.

Мы остановились на минусах в игре Агаларова, чтобы понять логику топ-клубов, которые не стали подписывать нападающего. При этом очевидно, что у него есть и явные сильные стороны — умение завершать атаки, оказываться в нужное время в нужном месте, напористость и заряженность.

Если форвард продолжит развивать свои умения и работать над недостатками, то мечта Гамида о топ-клубе со временем осуществится.