«Химки» подписали вратаря Виталия Гудиева

«Из всех клубов, которые проявляли ко мне интерес, я выбрал “Химки”. Мне позвонили и заявили о готовности в ближайшее время заключить контракт. Приоритетом для меня было подписание на один год, и клуб пошел мне навстречу. За это время мы сможем вместе определиться по будущему. Во вратарской линии сейчас высокая конкуренция. Чтобы получать игровое время, нужно быть лучше других — это полезно для личностного роста», — сказал Гудиев.