«Химки» подписали вратаря Виталия Гудиева
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. «Химки» заключили контракт с голкипером Виталием Гудиевым, сообщается на официальном сайте подмосковного футбольного клуба.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. «Химки» заключили контракт с голкипером Виталием Гудиевым, сообщается на официальном сайте подмосковного футбольного клуба.
Соглашение с 27-летним вратарем будет действовать до конца сезона-2022/23. Отмечается, что новичок прошел с «Химками» полноценную предсезонную подготовку и присоединился к команде на сборах в Кратове.
«Из всех клубов, которые проявляли ко мне интерес, я выбрал “Химки”. Мне позвонили и заявили о готовности в ближайшее время заключить контракт. Приоритетом для меня было подписание на один год, и клуб пошел мне навстречу. За это время мы сможем вместе определиться по будущему. Во вратарской линии сейчас высокая конкуренция. Чтобы получать игровое время, нужно быть лучше других — это полезно для личностного роста», — сказал Гудиев.
Вратарь начал свою профессиональную карьеру во владикавказской «Алании», а последние восемь лет выступал за грозненский «Ахмат». Вызывался в юношескую и молодежную сборные России.