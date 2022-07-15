«Химки» — «Зенит»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Подготовка к сезону у «Зенита» вышла практически идеальной. Питерцы взяли Кубок Pari Премьер, разгромив попутно ЦСКА 3:0. Затем чемпион РПЛ перед своими болельщиками играючи расправился со «Спартаком» (4:0) в Суперкубке России. Также сине-бело-голубым удалось сохранить почти всех лидеров, Кассьерра заменит Юри Алберто, а еще взяли Родригао в защиту и Бакаева в атаку. И наконец перед самим чемпионатом контракт с клубом продлил Семак. Есть вопросы по вратарям (в старте пока выходит молодой Одоевский) и обороне (готов ли Ловрен играть на своем уровне после травмы?), но в целом, больших проблем с защитой титула у «Зенита» возникнуть не должно.

«Химки» рискнули, назначив Юрана главным тренером в конце февраля. Команда тогда находилась на последнем месте, а календарь был непрост. Но Юран смог поднять химчан в зону стыковых матчей, где по итогам двух встреч они оказались сильнее хабаровского СКА. Теперь перед подмосковным клубом стоит та же задача остаться в РПЛ, и многое говорит за то, что у него это получится. «Химки» удержали всех ключевых игроков, включая вратаря Лантратова, Мирзова и Кухарчука с Глушаковым. Вместо Григалавы в защиту взяли Никитина из «Уфы». Команда Юрана не проиграла ни одного товарищеского матча в межсезонье, впрочем, соперники там были не самые сильные.

На что ставить

Судя по котировкам букмекеров, многие тут ждут уверенную победу «Зенита» и минимум трех забитых мячей. После яркого Суперкубка России это вполне можно понять, но не все так просто. На «Спартак» у игроков «Зенита» был особый настрой, здесь же матч в гостях, против не самой сильной команды, так что с мотивацией могут быть проблемы. Питерцы выиграли у «Химок» все пять последних встреч, но лишь в одной было забито больше двух мячей. У команды Юрана же проблем с настроем не будет, против чемпиона России многие выдают свои лучшие матчи. Плюс химчанам будет комфортно играть на контратаках. При этом за счет класса гости, скорее всего, заберут три очка. БК Olimpbet дает коэффициент 2,06 на то, что «Зенит» выиграет и тотал голов будет меньше 3,5.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.