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19:03 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оформил карту болельщика

Тренер зарегистрировал документ в МФЦ в Ростовской области.

Ростов
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин оформил карту болельщика. Об этом в четверг сообщила в телеграм-канале газета «Известия».

В сообщении отмечается, что Карпин зарегистрировал карту болельщика в МФЦ в Ростовской области.

Карпину 53 года, он вернулся на пост главного тренера «Ростова» в марте, ранее он возглавлял клуб с 2017 по 2021 год. Летом 2021 года Карпин возглавил сборную России, под его руководством команда заняла второе место в отборочной группе на чемпионат мира, но не была допущена до участия в стыковых матчах после решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Подать заявление на получение карты болельщика с 4 июля может любой житель России, имеющий учетную запись на портале «Госуслуги». Подтвердить данные владельца карты болельщика можно в МФЦ в 11 регионах. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия, это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

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