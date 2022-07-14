Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оформил карту болельщика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин оформил карту болельщика. Об этом в четверг сообщила в телеграм-канале газета «Известия».

В сообщении отмечается, что Карпин зарегистрировал карту болельщика в МФЦ в Ростовской области.

Карпину 53 года, он вернулся на пост главного тренера «Ростова» в марте, ранее он возглавлял клуб с 2017 по 2021 год. Летом 2021 года Карпин возглавил сборную России, под его руководством команда заняла второе место в отборочной группе на чемпионат мира, но не была допущена до участия в стыковых матчах после решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.