Двум кубкам не бывать

Клубы высшего отечественного футбольного дивизиона отказались от идеи проведения в следующем сезоне нового турнира — Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), призванного заполнить «пустоты», возникшие в календаре из-за отстранения российских команд от еврокубков, и обеспечить им дополнительные денежные поступления. Отказ от идеи состоялся после демарша «Матч ТВ», грозившего в случае организации состязания разрывом контракта с премьер-лигой. Поставленных задач клубы и Российский футбольный союз (РФС) попытаются добиться с помощью реформированного Кубка России.

Основной темой общего собрания Российской премьер-лиги, состоявшегося за день до старта очередного чемпионата России, была та же тема, что обсуждалась на всех предыдущих заседаниях начиная с конца мая. Она касалась формата будущего сезона. В его календаре из-за международных санкций, лишивших, в частности, российские клубы еврокубков, образовалось множество «пустот». Первоначально представители команд высшего дивизиона рассчитывали заполнить эти слоты с помощью нового турнира — Кубка РПЛ.

Разработчики концепции соревнования утверждали, что оно даст участникам возможность заработать за счет различных контрактов, дополняющих те, что связаны с чемпионатом: на медиаправа, с беттинг-партнером и титульным спонсором. Потенциальные доходы клубов от участия в новом состязании оценивались в миллиарды рублей. Сильнейшим же командам премьер-лиги в сложившейся ситуации крайне необходимы разнообразные источники поступлений, чтобы купировать потери, например, от пропуска еврокубков.

Долгое время казалось, что альтернативы у этого варианта фактически нет. По крайней мере, все гранды с оговорками или вообще без них поддерживали идею Кубка РПЛ, а их представители входили в дорабатывающую проект группу. Но на вчерашнем общем собрании проект был отвергнут. Объясняя суть «проблем», возникших с Кубком РПЛ, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что он «вызвал вопросы у ряда партнеров».

На самом деле публичные вопросы он вызвал только у одного партнера премьер-лиги, зато самого крупного. На прошлой неделе телеканал «Матч ТВ» опубликовал открытое письмо, адресованное обоим ведущим отечественным футбольным структурам — Российской премьер-лиге и Российскому футбольному союзу. Речь в нем шла как раз о позиции канала по отношению к Кубку РПЛ.

«Матч ТВ» указывал, что создание нового турнира «негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон».

Телеканал приравнивал «запуск альтернативного продукта РПЛ» к нарушению «принципов партнерского взаимодействия» и «оставлял за собой право» «применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с Российской премьер-лигой». Угроза выглядит серьезной. Ведь именно «Матч ТВ» является фактически основным коммерческим партнером РПЛ. В октябре 2021 года он пролонгировал на четыре года договор по покупке прав на трансляции ее матчей, увеличив сумму соглашения примерно в четыре раза. Новый контракт вступает в силу как раз в ближайшем сезоне. В первые два года, согласно его условиям, вещатель заплатит лиге по 6,6 млрд руб., в следующие два года — по 7,7 млрд руб.

В итоге клубы решили отказаться от Кубка РПЛ в пользу турнира, которому «Матч ТВ» благоволит. Это — Кубок России. Правда, он будет проведен не в традиционном формате, который не позволяет наполнить «лакуны» в календаре, а по измененной формуле. Роман Бабаев пояснил, что этот формат практически совпадает с тем, что планировалось использовать в похороненном Кубке РПЛ, включая подсмотренную в киберспорте систему double elimination: она предусматривает, что потерпевшие на ранней стадии поражение команды все равно сохраняют шансы прорваться в финал.

При этом топ-менеджеры российских клубов, как выяснилось, и без нового турнира все-таки рассчитывают добиться дополнительных заработков — уже с помощью Кубка России.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, назвав реформу этого турнира, укрупняющую его масштаб, «компромиссным вариантом, устраивающим и РФС, и лигу», сказал, что он «позволит совместно проработать вопрос о подтверждении тех доходов, которые заявлены», и «обеспечить определенное финансирование». Под таким финансированием, как уточнили господа Бабаев и Мележиков, понимается прежде всего призовой фонд в размере 2 млрд руб.