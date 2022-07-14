Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ларн
Сент-Джозефс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тре Фиори
Фола
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дечич
Динамо Мн
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Искра Д
Лачи
Футбол. Еврокубки
22:00
Клифтонвилл
ДАК
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
КР Рейкьявик
Погонь
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Хамрун Спартанс
Алашкерт
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мура
Сфынтул Георге
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лапи
Будучност
11
Футбол. Еврокубки
перерыв
Слайго Роверс
Бала Таун
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Партизани
Сабуртало
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дифферданж
Олимпия Л
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ньютаун
ХБ Торсхавн
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дила
КуПС
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетик Э
Гзира Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Б-36
Борац Б-Л
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Петрокуб
Флориана
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рига
Дерри Сити
20
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
УЭ Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
19:00
Пайде
Динамо Тб
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Паневежис
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис К
Ружомберок
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Тузла Сити
Тре Пенне
60
Футбол. Еврокубки
19:00
СИК
Флора
42
Футбол. Еврокубки
18:00
Академия Пандев
Лехия
12
Футбол. Еврокубки
18:00
Европа
Викингур Л
12
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат Е
Шкендия
22
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
Гиляни
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Ломовицкий перешел в «Химки» на правах аренды

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перешел в «Химки» на правах аренды, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Рубин
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Александр Ломовицкий — воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал во взрослом футболе. Полузащитник уже выступал за «Химки» в сезоне 2020/2021. В составе подмосковного клуба игрок провёл восемь матчей и забил два гола. Также в карьере Александра были тульский «Арсенал» и «Рубин». Вызывался в молодежную сборную России.

Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ «Рубин» вылетел в Первую лигу. «Химки» стали участниками стыковых матчей, где они смогли сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Новый розыгрыш турнира начнётся уже завтра, 15 июля. «Химки» на домашнем поле встретятся с петербургским «Зенитом», встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

 Телохранитель Путина вырубил бразильца суперударом
Легенду бокса обвиняют в изнасиловании. С чемпиона взыскивают миллионы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь