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20:01 (мск), источник: Sport24

Приостановивший контракт с ЦСКА Арнор Сигурдссон перешел в «Норрчепинг»

Приостановивший контракт с ЦСКА полузащитник Арнор Сигурдссон стал игроком «Норрчепинга».

Норчепинг
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Источник: РИА "Новости"

Шведский клуб объявил о возвращении в команду 23-летнего исландца, который выступал за «Норрчепинг» до ухода в ЦСКА.

В прошлом сезоне Сигурдссон на правах аренды выступал за «Венецию» и провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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