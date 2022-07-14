Приостановивший контракт с ЦСКА Арнор Сигурдссон перешел в «Норрчепинг»

Шведский клуб объявил о возвращении в команду 23-летнего исландца, который выступал за «Норрчепинг» до ухода в ЦСКА.

В прошлом сезоне Сигурдссон на правах аренды выступал за «Венецию» и провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.