Приостановивший контракт с ЦСКА Арнор Сигурдссон перешел в «Норрчепинг»
Приостановивший контракт с ЦСКА полузащитник Арнор Сигурдссон стал игроком «Норрчепинга».
Норчепинг
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Приостановивший контракт с ЦСКА полузащитник Арнор Сигурдссон стал игроком «Норрчепинга».
Шведский клуб объявил о возвращении в команду 23-летнего исландца, который выступал за «Норрчепинг» до ухода в ЦСКА.
В прошлом сезоне Сигурдссон на правах аренды выступал за «Венецию» и провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.