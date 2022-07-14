Словенский футболист Бийол перешел из ЦСКА в «Удинезе»

ТАСС, 14 июля. Словенский полузащитник Яка Бийол перешел из российского футбольного клуба ЦСКА в итальянский «Удинезе». Об этом сообщает в четверг пресс-служба «Удинезе».

Бийолу 23 года, он выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В сентябре 2020 года на правах аренды перешел в немецкий «Ганновер» до конца сезона-2020/21. Всего за армейцев словенец провел 96 матчей, забив семь голов и отдав восемь результативных передач. Стал обладателем Суперкубка России (2018).