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21:00 (мск), источник: ТАСС

Словенский футболист Бийол перешел из ЦСКА в «Удинезе»

Полузащитник подписал пятилетний контракт с итальянским клубом.

ЦСКА
УдинезеПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 14 июля. Словенский полузащитник Яка Бийол перешел из российского футбольного клуба ЦСКА в итальянский «Удинезе». Об этом сообщает в четверг пресс-служба «Удинезе».

Соглашение с футболистом подписано до конца июня 2027 года.

Бийолу 23 года, он выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В сентябре 2020 года на правах аренды перешел в немецкий «Ганновер» до конца сезона-2020/21. Всего за армейцев словенец провел 96 матчей, забив семь голов и отдав восемь результативных передач. Стал обладателем Суперкубка России (2018).

В прошлом сезоне ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В новом сезоне Мир — Российской премьер-лиги ЦСКА в первом туре встретится дома с екатеринбургским «Уралом» 16 июля.

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