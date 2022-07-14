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21:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» подписали контракт с Денисом Давыдовым

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Денисом Давыдовым.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с нападающим рассчитано на один год. Давыдов в прошлом сезоне выступал за клуб Второй лиги «Знамя труда», в 21 матче забил 9 мячей.

«Как только поступило предложение приехать на просмотр, без раздумий согласился. Предыдущий сезон я провел во второй лиге, это был год моего перевоплощения. Проделал большую работу над собой и как никогда уверен в своих силах», — сказал Давыдов.

Давыдову 27 лет, он воспитанник академии московского «Спартака», начал карьеру в составе «красно-белых», с которыми стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также выступал за «Нижний Новгород» и томскую «Томь», клубы из Чехии, Латвии и Болгарии. Провел один матч за сборную России в 2015 году.

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