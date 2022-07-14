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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Воспитанник «Спартака» Зуев подписал контракт с «Химками» до 2024 года

Полузащитник «Рубина» Александр Зуев перешел в «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

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Источник: ФК "Химки"

26-летний россиянин подписал соглашение до 2024 года. Футболист будет играть под 17-м номером.

«К “Химкам” я присоединился только на днях, но уже оценил классную атмосферу в команде и с нетерпением жду начала сезона. Моя главная задача сейчас — побыстрее набрать кондиции, чтобы как можно скорее начать приносить пользу в команде. Впереди — интересный и сложный сезон, и надеюсь, он будет для “Химок” успешным», — цитирует Зуева пресс-служба «Химок».

Зуев является воспитанником «Спартака». Помимо этого, хавбек играл за «Ростов» и «Рубин». В прошлом сезоне он сыграл за казанский клуб 20 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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