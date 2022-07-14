Воспитанник «Спартака» Зуев подписал контракт с «Химками» до 2024 года

«К “Химкам” я присоединился только на днях, но уже оценил классную атмосферу в команде и с нетерпением жду начала сезона. Моя главная задача сейчас — побыстрее набрать кондиции, чтобы как можно скорее начать приносить пользу в команде. Впереди — интересный и сложный сезон, и надеюсь, он будет для “Химок” успешным», — цитирует Зуева пресс-служба «Химок».