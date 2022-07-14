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21:27 (мск), источник: Sport24

«Химки» презентовали Давыдова в футболке Месси

Подмосковные «Химки» посвятили креативный видеоролик в социальных сетях новичку команды, нападающему Денису Давыдову.

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Давыдов выходит на поле «Арены Химки» в футболке Лионеля Месси, под которой оказывается экипировка «Химок».

Напомним, Денис Давыдов известен в российском футболе под прозвищем «Русский Месси».

Сегодня 27-летний футболист заключил с «Химками» контракт на один сезон.

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