«Химки» презентовали Давыдова в футболке Месси
Подмосковные «Химки» посвятили креативный видеоролик в социальных сетях новичку команды, нападающему Денису Давыдову.
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Подмосковные «Химки» посвятили креативный видеоролик в социальных сетях новичку команды, нападающему Денису Давыдову.
Давыдов выходит на поле «Арены Химки» в футболке Лионеля Месси, под которой оказывается экипировка «Химок».
Напомним, Денис Давыдов известен в российском футболе под прозвищем «Русский Месси».
Сегодня 27-летний футболист заключил с «Химками» контракт на один сезон.