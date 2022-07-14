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14 июля, источник: Sport24

«Мечтают девушки». Талалаев высмеял «Спартак» за цель выиграть РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на цели, поставленные перед московским «Спартаком» руководством клуба на предстоящий сезон.

Ахмат
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Источник: ФК "Ахмат"

Сегодня, 14 июля, гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков потребовал от команды выиграть РПЛ и БЕТСИТИ Кубок России.

— Директор «Спартака» сказал, что цель команды на сезон — победа в РПЛ? Мы, наверное, в разных учреждениях обучались. Меня учили так, что цели должны совпадать с возможностями. Они, конечно, могут быть завышенными немножко, но они не должны быть мечтами. Мечтают девушки, как говорит очень известный тренер, который сейчас добивается успехов с «Ференцварошем».

Если говорить о целях «Ахмата», то мы должны двигаться вперед. В прошлом сезоне мы набрали 42 очка, в новом сезоне должны набрать больше. Если это позволит нам участвовать в борьбе за первую пятерку, думаю, что будем очень довольны внутри клуба, — заявил Талалаев в эфире телеканала Матч Премьер.

В субботу, 16 июля, «Ахмат» сыграет дома со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ. Начало матча — в 20:00 (мск).

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