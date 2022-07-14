«Мечтают девушки». Талалаев высмеял «Спартак» за цель выиграть РПЛ

Сегодня, 14 июля, гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков потребовал от команды выиграть РПЛ и БЕТСИТИ Кубок России.

— Директор «Спартака» сказал, что цель команды на сезон — победа в РПЛ? Мы, наверное, в разных учреждениях обучались. Меня учили так, что цели должны совпадать с возможностями. Они, конечно, могут быть завышенными немножко, но они не должны быть мечтами. Мечтают девушки, как говорит очень известный тренер, который сейчас добивается успехов с «Ференцварошем».

Если говорить о целях «Ахмата», то мы должны двигаться вперед. В прошлом сезоне мы набрали 42 очка, в новом сезоне должны набрать больше. Если это позволит нам участвовать в борьбе за первую пятерку, думаю, что будем очень довольны внутри клуба, — заявил Талалаев в эфире телеканала Матч Премьер.