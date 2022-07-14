«Мечтают девушки». Талалаев высмеял «Спартак» за цель выиграть РПЛ
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на цели, поставленные перед московским «Спартаком» руководством клуба на предстоящий сезон.
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на цели, поставленные перед московским «Спартаком» руководством клуба на предстоящий сезон.
Сегодня, 14 июля, гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков потребовал от команды выиграть РПЛ и БЕТСИТИ Кубок России.
— Директор «Спартака» сказал, что цель команды на сезон — победа в РПЛ? Мы, наверное, в разных учреждениях обучались. Меня учили так, что цели должны совпадать с возможностями. Они, конечно, могут быть завышенными немножко, но они не должны быть мечтами. Мечтают девушки, как говорит очень известный тренер, который сейчас добивается успехов с «Ференцварошем».
Если говорить о целях «Ахмата», то мы должны двигаться вперед. В прошлом сезоне мы набрали 42 очка, в новом сезоне должны набрать больше. Если это позволит нам участвовать в борьбе за первую пятерку, думаю, что будем очень довольны внутри клуба, — заявил Талалаев в эфире телеканала Матч Премьер.
В субботу, 16 июля, «Ахмат» сыграет дома со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ. Начало матча — в 20:00 (мск).